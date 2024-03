Casa Rugani, sorpresa tartarughe: Michela Persico tra famiglia e fitness

Amore a gonfie vele per Daniele Rugani e Michela Persico ( la coppia si sposerà a fine maggio ). La giornalista nelle scorse ore ha documentato la giornata trascorsa all'insegna della famiglia, di inaspettati ritrovamenti nelle piante del terrazzo di casa e per completare l'immancabile fitness routine (stavolta fatta tra le mura domestiche) ed in compagnia del figlio Tommaso.

Daniele Tarta-Rugani: il racconto di Michela

Nelle scorse ore Michela Persico ha condiviso sul suo account Instagram alcune "stories" che documentano il curioso e simpatico fuoriprogramma avvenuto in casa Rugani, ovvero quello del ritrovamento di alcune tartarughe. nelle immagini condivise dalla girnalista si vede infatti il giocatore della Juventus scorgere una piccola testuggine tra le piante di uno dei vasi del loro terrazzo. Michela ha esclamato: "Sono uscite le tartarughe", mentre Daniele Rugani ha poi preso il simpatico animaletto in mano per farlo vedere meglio al figlio Tommaso, maneggiandolo con molta cura e rispetto, come si conviene in questi casi. Un fuoriprogramma davvero inaspettato per i Rugani, che ha anche strappato un sorriso ai numerosi fan della coppia, anche e soprattutto in considerazione del soprannome che ha lo sportivo, ovvero quello di 'TartaRugani'...