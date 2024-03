Lippi, l’aneddoto della meteora Juve: “Se perdiamo lo Scudetto per colpa tua…”

Dall'Uruguay all'Italia per giocare con la maglia della Juventus per tre stagioni prima di andare in Belgio. A 22 anni voleva lasciare il calcio per sua stessa ammissione poi la chiamata dell'Inter per ripartire nel Bel Paese. Un prestito al Cagliari e il lungo girovagare tra Spagna, Brasile e chiudere di nuovo la sua carriera a casa sua in Uruguay nello Juventud. No, nonn è uno scherzo e il suo nome è quello di Fabian Carini. L'estremo difensore, ed ex meteora bianconera si racconta e svela un paio di curiosi aneddoti di quei tempo con Lippi come protagonista.