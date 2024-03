Huijsen, il segnale mercato che può cambiare tutto: la richiesta alla Juve

L’ingresso in Champions League si accinge a diventare la chiave di volta sul mercato per tantissimi club. Una pioggia di denari, quelli provenienti dalla partecipazione alla massima competizione europea per club, che fanno gola a tanti e possono rappresentare la svolta per la campagna acquisti. Uno dei casi principali in tal senso è rappresentato dalla Roma che non partecipa alla Champions da ormai 6 anni.