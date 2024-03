Huijsen: “Perché ho scelto la Juve”. Poi svela il sogno: sarà in bianconero?

La stagione delle prime volte. Dean Huijsen ha esordito in Serie A con la maglia della Juventus, ha trovato il primo gol nel massimo campionato italiano con quella della Roma, e ha esordito con la Nazionale spagnola U21. Un esordio condito da una sconfitta, nell'amichevole per 2-0 con la Slovacchia, un ko che non ha intaccato l'entusiasmo per questa prima volta: "Felice per i miei primi minuti con questa maglia, ma triste per il risultato: continuiamo a lavorare per la prossima partita". Così sui social il difensore, che è in attesa di capire quale sarà il suo futuro, di cui ha parlato, tra i vari argomenti trattati, alle colonne di Marca.