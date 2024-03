Marchisio su Locatelli nella Juve: "Se passi 70 minuti a coprire la palla..."

Claudio Marchisio ha parlato ai microfoni di Radio Serie A. L'ex centrocampista della Juventus ha fatto il punto sulla stagione dei bianconeri, in lotta per ritornare in Champions League nella prossima stagione. La squadra di Allegri è reduce da un periodo negativo, con soli 7 punti conquistati nelle ultime otto partite e con la sfida alla Lazio di Igor Tudor in programma sabato 30 marzo all'Olimpico.

Juve, Marchisio: "Per la Champions Soulé e Huijsen"

Marchisio ha commentato così la stagione di bianconeri, con la probabile qualificazione alla prossima Champions: "La Juventus ha rischiato in questi anni, anche a causa delle difficoltà extra campo. Il progetto dell’U23 sta dando i suoi frutti e si riescono a scovare talenti. Mi auguro che Soulé e Huijsen possano avere una vera possibilità in prima squadra. Il prossimo anno se si dovesse tornare a giocare la Champions League, come sembrerebbe, servono giocatori di grande talento e giovani, dei futuri campioni come loro. La squadra dovrà essere strutturarata per essere competitiva in campionato e in Europa".