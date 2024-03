Allegri 500! Gavetta, trionfi e quel legame tra Juve e città di Torino...

TORINO - C ’è un premio a cui Massimiliano Allegri è particolarmente affezionato e che in tanti non ricordano. Alcuni perché è indietro nel tempo; altri, invece, tendono a rimuoverlo perché smonta molte narrazioni sul suo gioco solo speculativo e sulla sua capacità di “gestire” e non di allenare. Quel premio è la Panchina d’oro che vinse in Serie A nel 2010 dopo la prima stagione alla guida del Cagliari. No, non aveva portato i sardi a nessuna vittoria (a differenza di quanto gli era riuscito al Sassuolo che aveva condotto in B, con cui aveva vinto la Coppa Italia di C e la Panchina d’oro di categoria) ma i colleghi lo premiarono per il bel gioco che esprimevano i rossoblù. Eh sì, una squadra dalla manovra ariosa con un tridente bello mobile con Cossu basso dietro alle due punte Matri e Jeda.