“Conte vuole allenare la Juve”: la rivelazione dell’ex compagno di squadra

Secondo Ubaldo Righetti non ci sono dubbi: "Antonio Conte vuole tornare ad allenare la Juventus ". L'ex difensore e attuale commentatore alla Rai, che con Conte ha condiviso la maglia del Lecce , ha parlato del futuro dell'ex tecnico bianconero, spiegando: "Penso che Antonio desideri tanto la Juve, ma non da adesso, da parecchio tempo. C'è da valutare il discorso di Allegri, che ha ancora un anno di contratto, un bel contratto, è da vedere questa situazione. Però il suo grande desiderio è quello di tornare alla Juve, sicuramente".

Futuro di Conte, le parole di Righetti

Righetti ha poi aggiunto: "Se lo so per certo? Quando si parlava anche della Roma e mi è dispiaciuto in quella situazione, perché io ho giocato con Antonio Conte, lui era abbastanza giovane, veniva da un infortunio a Lecce con Mazzone, ma in quel momento ha usato un po' la Roma per fare pressione su un'altra società e mi è dispiaciuto. E lui alla Roma non è venuto assolutamente".