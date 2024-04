“Juve vuota, guardate gli occhi di Chiesa”: Bergomi e Marchegiani durissimi

Juve, l'analisi di Marchegiani e Bergomi

Nell'analisi fatta da Marchegiani sulla Juve è emerso questo: "Quella contro la Lazio è stata una brutta partita per la Juve, ed è finita peggio di come poteva finire. Il punto era quasi acquisito. Ma a stupire di più, per me, è che vedo una squadra vuota. Prima giocavano a sprazzi, i risultati poi cambiano i giudizi. Avevano un'intensità superiore e mi pare strano possa essere un problema fisico siccome è la squadra che ha giocato meno di tutti".