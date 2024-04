Crisi Juve, Pirlo sta con Allegri: “In linea con gli obiettivi. Credo che…”

Nonostante sia impegnato con la sua Sampdoria in una lunga rincorsa che sta portando la squadra ai playoff dopo un inizio di stagione tutt'altro che positivo, Andrea Pirlo ha commentato il momento della Juventus. L'allenatore è stato imbeccato, visto il suo passato, con una domanda sui bianconeri dopo la sconfitta contro la Lazio all'Olimpico e ha fatto una sua analisi. Meno dura rispetto alle parole di Marchegiani e Bergomi al Club , ma ipotizzando i perché di questo calo negli ultimi mesi.

Pirlo, l'analisi sulla Juve e parole su Allegri

Andrea Pirlo ha parlato a Sky Sport della sua Sampdoria, ma gli è stata posta anche una domanda sulla Juve: "Non la sto seguendo molto, ma l'obiettivo è quello di tornare in Champions e, al momento, sono in linea". L'ex centrocampista bianconeri ha proseguito analizzando i perché del momento negativo.