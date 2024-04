Giuntoli: "Juve, prima la Champions e poi il futuro. Manna? Non commento"

TORINO - Il direttore sportivo della Juventus Cristiano Giuntoli ha parlato prima dell'inizio dell'andata della semifinale di Coppa Italia tra Lazio e i bianconeri all'Allianz Stadium. Alla domanda sul possibile futuro del collega Giovanni Manna al Napoli è stato deciso: "Non commento indiscrezioni, parlo della partita. Una partita importante per la Juventus, vinciamo e perdiamo insieme, è il nostro motto. Le cose non stanno andando nel verso giusto, speriamo di cambiare rotta e siamo fiduciosi per il futuro".

Mercato estivo

"Non mi sento di parlare del futuro, stiamo sul presente come stasera. Cercare di arrivare il prima possibile in Champions. Con calma decideremo il futuro in base alle competizioni e budget. Sarà un mercato corretto in linea con quella che è la nuova Juventus con rispetto all'equilibrio finanziario".

Le ultime 9 giornate

"Sicuramente rispetto all'andata ci è mancata un po' di buona sorte, non dobbiamo attaccarci alla sorte ma al lavoro quotidiano. Poi se dobbiamo andare sul tecnico Vlahovic e Milik sono mancati per qualche partita. Kean rientra dopo 4 mesi, il reparto offensivo è il nostro punto forte e a livello numerico non siamo sempre stati tutti. Dobbiamo stare più sereni possibili, essere in grado di dover e poter supportare queste pressioni che sono un privilegio alla Juventus. Lavorare nel quotidiano e fare un punto in più nelle prossime gare".