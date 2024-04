Vlahovic, 2024 al top! Come lui solo un ex Juve e un obiettivo bianconero

Vlahovic, 2024 al top: solo due come lui

Vlahovic nel nuovo anno solare ha siglato 10 reti tra tutte le competizioni: 9 in campionato e, appunto, 1 in Coppa Italia. Considerando i calciatori che militano in Italia, nessuno ha fatto meglio del numero 9 bianconero. Sono due invece i giocatori che in questo 2024 hanno raggiunto lo stesso numero di gol di Vlahovic, e per un motivo o un altro c'è sempre la Juve... di mezzo.

Si tratta, infatti, dell'ex bianconero Paulo Dybala (con la Roma ha segnato una volta in Coppa Italia, una volta in Europa League e 8 in campionato) e dell'obiettivo di mercato di Cristiano Giuntoli, Teun Koopmeiners (in maglia Atalanta 8 marcature in Serie A e 2 in Coppa Italia). E intanto Vlahovic, dopo la vittoria sulla Lazio, suona la carica sui social: "Il gruppo, la mentalità giusta, il gioco di squadra ci hanno premiato. Avanti così", con annessi cuori bianconeri.