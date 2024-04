Di Livio: “Allegri via? Non è scontato”. Poi il nome a sorpresa per la Juve

Di Livio: "Italiano perfetto per il Napoli"

Non solo Juve per nei pensieri di Di Livio che parla anche del Napoli. "È incredibile la stagione negativa che sta vivendo perché l’anno scorso ci sono brillati gli occhi per il tipo di gioco che hanno espresso, ma oggi è un’altra squadra e dall’anno prossimo ci sarà da ripartire da zero perché i partenopei devono tornare competitivi. Sono state fatte anche scelte sbagliate sugli allenatori. Con Garcia le cose non sono andate bene, poi con Mazzarri la squadra è andata ancora più in confusione. Il rischio è di restare fuori dalle coppe. Con Calzona si è voluto provare l’impossibile visto che allena anche la Slovacchia e deve fare un doppio lavoro. Ho visto atteggiamenti da prime donne. Uno scudetto lo possono vincere tutti, ma quando ne vinci due o tre di seguito vuol dire che hai giocatori di grande valore”. Per il futuro, questo il nome: "Italiano è l’allenatore giusto per il Napoli perché riprenderebbe il filo del 4-3-3 di Spalletti. Osimhen andrà via, si ricaveranno tanti soldi che gli azzurri dovranno utilizzare sul mercato".