A McKennie ululati razzisti in Juve-Lazio: la denuncia social del tifo

La scena è stata ripresa da alcuni tifosi della Juventus presenti in Curva Nord e il video è stato poi postato sui social. Nelle immagini si vede il centrocampista texano lasciare il campo e camminare a bordo campo per raggiungere la panchina, mentre si toglie il tutore alla spalla e transita sotto il settore ospiti. In quel momento partono gli ululati razzisti da parte dei laziali, già in polemica con i controlli all'ingresso dello Stadium e con la questura di Torino. Gli insulti sono stati sentiti soltanto in quell’angolo di stadio .

I tifosi della Juventus che hanno denunciato l'episodio con la diffusione del video sui social, chiedono sanzioni contro i colpevoli del gesto. In caso di intervento, i colpevoli potrebbero essere individuati e ricevere il daspo tramite il sistema di telecamere all'avanguardia di cui è dotato l'Allianz Stadium, così come accaduto in Juventus-Inter con Lukaku nella scorsa stagione. La Lazio rischierebbe invece da una sanzione pecuniaria alla possibile chiusura della curva per una o più partite. Circostanza che si è già verificata quest'anno in seguito agli ululati razzisti nei confronti di Lukaku in occasione del derby di Coppa Italia. Alla prima gara utile - Lazio-Napoli di campionato - Curva Nord e Distinti Nord-Est e Nord-Ovest sono rimasti chiusi.