Chiesa non si allena, il motivo: la situazione per Juve-Fiorentina

TORINO - Federico Chiesa non ha preso parte all'allenamento odierno della Juventus: è questa la novità che arriva dalla Continassa. Non c'è nessun allarme però per l'attaccante bianconero, rimasto a riposo solo a causa di una lieve forma influenzale, di conseguenza sarà regolarmente a disposizione in vista della sfida contro la Fiorentina. La coppia d'attacco sarà tutta ex viola: il tecnico Allegri dovrebbe infatti riproporre il classe 1997 insieme a Vlahovic dopo l'ottima prova in Coppa Italia del tandem d'attacco, per ritrovare una vittoria che in campionato non arriva dal 25 febbraio.