McKennie e i cori razzisti in Juve-Lazio: cosa fa la Procura Figc?

ROMA - La Procura della Figc non ha ancora aperto un'indagine ma si è attivata in merito ai cori razzisti rivolti dai tifosi della Lazio a Weston McKennie durante l'andata della semifinale di Coppa Italia al momento della sostituzione del giocatore americano, uscito dal lato opposto rispetto alle panchine e quindi passato davanti al settore occupato dai sostenitori biancocelesti.

Caso McKennie, dagli ispettori di gara alla Juve: le indagini

Nelle relazioni degli ispettori di gara non sono stati rilevati, per questo la procedura prevede che prima la Procura monitori, anche su web e social, e all'esito, in caso di prove audio o video, apra un'indagine. Su quanto successo, intanto, "indaga" il club bianconero che, oltre ad aver espresso la sua solidarietà al suo tesserato, ha pubblicato un comunicato ufficiale dopo avere "preso atto del video circolato sui social e ripreso da alcuni organi di stampa".

Lo stesso giocatore americano ha confermato l'accaduto, come specifica la stessa Juventus che comunica di avere attivato tutte le procedure finalizzate a verificare quanto occorso e a prestare tutta la collaborazione per l'individuazione dei soggetti eventualmente responsabili e, conseguentemente, a prendere i dovuti provvedimenti.