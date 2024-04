McKennie e i cori razzisti in Juve-Lazio, il comunicato ufficiale del club

La Juventus ha rilasciato un comunicato ufficiale in merito a quanto accaduto nel corso della sfida di Coppa Italia contro la Lazio al momento della sostituzione di Weston McKennie. Oltre alla nota, il club bianconero ha pubblicato una foto in bianco e nero del centrocampista statunitense scrivendo: "Never again". Weston è uscito dal campo nel secondo tempo e da un video circolato sui social si possono ascoltare dei cori di matrice razzista indirizzati al giocatore in questione dal settore ospiti. Dunque, la Vecchia Signora ha voluto fare chiarezza sulla situazione.