Weah-Juve, il futuro è ancora da scrivere: qual è l'idea di Giuntoli

Timothy Weah è tecnicamente l'unico acquisto della Juventus in questa stagione. È stato acquistato per 11 milioni di euro dal Lille a luglio e da allora ha collezionato 28 presenze, ma solo 9 da titolare, tant'è che anche il minutaggio è basso, raggiungendo appena i 1000 minuti finora. E ha segnato un solo gol, per quanto bellissimo, in Coppa Italia contro la Salernitana. Le sue prestazioni non sono state particolarmente deludenti, ma quasi mai ha dato l'impressione di poter essere un giocatore incisivo ad alti livelli. Sta quindi per arrivare il momento dell'addio?