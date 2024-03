Weah, Juve al bivio: c'è solo un modo per non salutarlo già...

TORINO - Strano, ma vero. L’unico acquisto estivo della Juventus, l’’unico volto nuovo presentatosi al ritiro di metà luglio, Timothy Weah, non ha bucato il video... Nel senso che non ha fatto centro, non è stato all’altezza delle aspettative, risultando molto meno incisivo di quanto si sarebbe immaginato. La freccia di Massimiliano Allegri che si è rivelata più appuntita del previsto è stata quella di Cambiaso: è lui il giocatore bianconero che in assoluto ha compiuto più passi in avanti di tutti risultando peraltro impattante anche quando è stato utilizzato come mezzala e non esterno. E a proposito di jolly, pure McKennie, utilizzato alla bisogna non come mezzala ma come esterno a partita in corso o in qualche raro caso pure dal primo minuto, ha ben figurato sulla fascia. Ma Weah no, non ha quasi mai strappato la sufficienza e l’unico acuto è stato quel gol da urlo con una botta violenta all’incrocio dei pali calciata da fuori area nella goleada del 6-1 alla Salernitana in Coppa Italia.