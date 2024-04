Mercato Juve, per il bomber c'è un nome nuovo: Iling e Arthur possono aiutare

Nel mercato per rinforzarsi bisogna sapere vendere al meglio gli elementi che, per vari motivi, non rientrano nei piani futuri. In tal senso alla Juventus c’è un giocatore che rappresenta un tesoretto in carne e ossa: Samuel Iling-Junior. L’esterno inglese è in scadenza nel 2025 e le contrattazioni per il prolungamento non sono sfociate in un accordo. Ecco perché, dinanzi a una buona offerta, il laterale mancino può essere ceduto in estate. Obiettivo ricavare almeno 15 milioni. Una plusvalenza totale, visto che il classe 2003 era stato prelevato minorenne dal Chelsea dietro un indennizzo di soli 100mila euro.