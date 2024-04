Juventus-Fiorentina, Vlahovic si mostra in viola sui social: ecco perché

TORINO - Stasera sarà chiamato a guidare l'attacco della Juventus contro la sua ex squadra, affiancato da un altro calciatore che di anni - ed emozioni - in viola ne ha vissuti tanti: Federico Chiesa. Stiamo parlando di Dusan Vlahovic, tornato protagonista in Coppa Italia contro la Lazio , dopo aver saltato il primo round con i biancocelesti - quello di campionato - a causa della squalifica arrivata a seguito dell'ingenua espulsione rimediata contro il Genoa. Il bomber serbo, però, a poche ore dal match con la Fiorentina, si mostra sui social con addosso maglia del club toscano: ecco il motivo...

Vlahovic, gli auguri a Ribéry

Il motivo per cui Dusan Vlahovic ha postato una storia Instagram con addosso la maglia viola, tuttavia, non ha nulla a che vedere con il match in programma questa sera - alle 20.45 - all'Allianz Stadium di Torino. Quello dell'attaccante scuola Partizan Belgrado, infatti, non è altro che un omaggio all'ex compagno ai tempi della Fiorentina Franck Ribéry, che compie oggi 41 anni: "Buon compleanno fratello mio Kaiser...", la didascalia scritta in sovrimpressione a una foto che li ritrae abbracciati al termine di una partita.