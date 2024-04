"Jorgensen, la Juve lo segue da un anno": chi è il portiere del Villarreal

Quella di Filip Jorgensen è una storia particolare perché è nato in Svezia a Lomma, infatti è cresciuto calcisticamente nel Malmo, ma dall'U21 ha scelto di difendere i pali della Danimarca. Una scelta singolare la sua, ma legittima avendo dalla sua anche la cittadinanza danese. Da 10 anni a questa parte, dal 2014, si è trasferito in Spagna per continuare il suo percorso calcistico: dal Mallorca al Villarreal, squadra in cui attualmente gioca e dove si è tolto le soddisfazioni maggiori tra giovanili e prima squadra. In Youth League ha affrontato anche l'Atalanta Primavera, prima di firmare il contratto da professionista con il Sottomarino giallo e di esordire nel 2021 con i grandi.

L'allievo di Pepe Reina ha superato il maestro

A piccoli passi verso un grande futuro perché il classe 2002 è riuscito a studiare da Pepe Reina in queste stagioni fino a soffiargli il posto nell'annata in corso. Da qui le prestazioni importanti sul campo mettendo in mostra le sue qualità tra le quali spiccano quelle fisiche visti i 190 centimetri d'altezza. Giocatore sicuramente interessante, anche per l'età, ma con un contratto fino al 2027 con il Villarreal che potrebbe rendere difficile ogni trattativa, o almeno mettere il club spagnolo nelle condizioni di poter avanzare richieste importanti per poterlo cedere. Al momento niente di ufficiale, filtra però un interessamento da parte della Juventus per il giovanissimo Filip Jorgensen.