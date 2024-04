Occhi Juve su Boniface: segna in tutti i modi ed è più forte della sfortuna

Boniface raggiunge l'apice trasferendosi al Bayer Leverkusen : riesce a trovare una straordinaria continuità realizzativa e di prestazioni, complice un gioco che incanta tutta Europa, orchestrato dal maestro in panchina Xabi Alonso. A dicembre raggiunge già quota 16 gol tra campionato, coppa nazionale ed Europa League, portando le Aspirine a lottare per il primo posto in classifica.

Un altro problema fisico, stavolta agli adduttori, lo ferma sul più bello: l'infortunio non gli consente di partecipare alla Coppa d'Africa, che la sua Nigeria perde in finale contro la Costa d'Avorio. Il Bayer intanto continua a correre anche senza di lui. Boniface torna però nel momento clou: dopo 3 mesi di stop è risceso in campo prima nella semifinale di Coppa di Germania (vinta per 4-0 sul Dusseldorf) e poi in Bundesliga nell'ultima vittoria contro l'Union Berlino. Prossimi obiettivi: tornare al gol, festeggiare la vittoria in campionato, provare a vincere coppa nazionale ed Europa League. E il futuro?

Boniface, le caratteristiche. E la Juve...

Grande struttura fisica (189 cm di altezza), ma dotato anche di una buona velocità, Boniface è un centravanti possente ma moderno, capace di dialogare con i compagni oltre che di far salire la squadra. È abile anche a sterzare e ad andarsene in dribbling. Di piede destro, oltre ad essere un rapace d'area, gode della caratteristica rara di saper anche calciatore in maniera tanto potente quanto precisa da fuori area.

Ad esempio in Bundesliga in questa stagione ha segnato in tutti i modi: di testa, in tap-in, in contropiede, ma anche dopo un'azione personale con un pallonetto, in diagonale col mancino, oppure sfruttando il fisico da situazione spalle alla porta, girandosi saltando l'avversario per poi concludere. Nonostante l'obiettivo sia quello di gonfiare la rete, sa anche avere la giusta freddezza e qualità nel servire i compagni. Insomma, un attaccante completo che farebbe le fortune di qualsiasi squadra, Juventus compresa.