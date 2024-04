Chiara Frattesi a vedere Juve-Fiorentina: c'è del tenero con un bianconero?

Non è la prima volta che si parla del legame della famiglia Frattesi con la Juve. A svelarlo per primo è stato proprio il centrocampista dell’Inter in un’intervista esclusiva rilasciata a Tuttosport prima di approdare in nerazzurro. “Mio nonno Carmine era un tifoso juventino sfegatato e mia nonna Stefania da anni mi faceva i collage con le foto mie e di Marchisio dicendomi ‘Sei uguale!’. Chissà che anche Chiara , oltre che tifare per suo fratello , non abbia anche lei una passione nascosta per i colori bianconeri .

Chi è Chiara Frattesi

Chiara Frattesi è nata nel 2002 ed è una modella. In passato a partecipato a diversi concorsi di bellezza e su Instagram vanta 111.000 follower. Ama tenersi in forma e per i suoi allenamenti si fa seguire da un personal trainer. Chiara ama moltissimo viaggiare e adora soprattutto il mare, spesso infatti sceglie mete calde per i sui viaggi e le sue foto in bikini sui social conquistano ogni giorno i suoi follower. Gli ultimi scatti social la ritraggono infatti in vacanza alle Maldive. Tra le sue passioni c'è anche quella per gli animali, soprattutto i cavalli, come dimostrano i video e le foto che spesso posta.