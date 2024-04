Buffon e il cimelio storico ritrovato: "Maldini, ma eri davvero tu?"

Di sfide negli anni ne hanno affrontate molte: dalla finale di Champions League del 2003 ai tantissimi Juventus-Milan in campionato. A lungo sono stati anche compagni, con indosso l'azzurro della Nazionale: si tratta di Gianluigi Buffon e Paolo Maldini. Due giganti del calcio, che hanno scritto la storia in Italia e non solo, che si sono sfidati sempre con grande stima e rispetto. L'estremo difensore, bandiera bianconera, sui social ha pubblicato un ritrovamento a suo modo storico, che riguarda proprio Maldini.