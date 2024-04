Allegri perde in tribunale: l'ex compagna assolta dall'accusa del tecnico

Claudia Ughi è stata assolta anche in secondo grado dalla Corte di Appello di Torino. L'ex compagna dell'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri è stata processata per la presunta appropriazione indebita di denaro che era destinato, dopo la separazione, al mantenimento del figlio . La donna, difesa dagli avvocati Davide Steccanella e Paolo Davico Bonino, era già stata assolta in primo grado.

Allegri e la denuncia all'ex compagna

La relazione tra Massimiliano Allegri e Claudia Ughi è durata tredici anni, fino al 2017. Secondo l'accusa del tecnico la donna avrebbe speso per sé e per pagare le rette universitarie di sua figlia il mantenimento mensile girato da Allegri, per un totale che ammonterebbe a più di 200 mila euro su 600 mila euro che Ughi aveva percepito dopo la fine della relazione. I due avevano trovato un accordo dinanzi al tribunale civile di Torino, in base al quale l'allenatore della Juventus si impegnava a versare 10 mila euro al mese per il mantenimento del figlio. Nel 2021 però le cose sono cambiate. Visto che da due anni non sedeva su nessuna panchina, Allegri aveva chiesto la riduzione dell'assegno a 5mila euro. Richiesta che fu respinta, e che fu seguita dall'azione legale contro la Ughi.