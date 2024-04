Turco-Juve, avanti insieme: primo contratto da professionista

Primo passo importante per la carriera di Stefano Turco. Il talento classe 2005 della Juve Primavera di Paolo Montero ha infatti firmato oggi il suo primo contratto da calciatore professionista. Merito di una stagione che lo sta vedendo grande protagonista, con già 25 presenze accumulate nella squadra giovanile bianconera. Turco ha inoltre già esordito anche in Next Gen, nella vittoria per 5-1 contro la Pro Vercelli nella Coppa Italia di Serie C dello scorso ottobre.

Juve, primo contratto da professionista per Turco Ad annunciare la firma del contratto è stata la Juventus tramite un comunicato ufficiale sul proprio sito: "Giornata da ricordare per Stefano Turco, che ha firmato il suo primo contratto da professionista con scadenza 2026. Terzino destro della Juventus Under 19 allenata da mister Paolo Montero, il giocatore classe 2005 ha raccolto in stagione 25 presenze nel campionato Primavera - in cui ha realizzato anche due gol e tre assist. Alla Juventus già dall’età di 14 anni, Turco lo scorso ottobre ha fatto anche il suo esordio con la Juventus Next Gen nel match di Coppa Italia vinto contro la Pro Vercelli. Complimenti, Stefano!".

Da Turco a Scienza, occhi sulla Juve del futuro La firma di Stefano Turco segue di poche settimane quella di Michele Scienza, altro grande talento della Juventus Primavera. Oltre il lavoro sulla squadra Next Gen, i bianconeri continuano così a dimostrare il loro impegno sul settore giovanile. Chissà che non siano proprio loro a seguire le orme di Yildiz, Miretti, Iling e dei tanti altri calciatori che sono poi riusciti a debuttare in prima squadra. Tra questi c'è anche Nikola Sekulov, fresco di rinnovo.

