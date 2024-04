Nonge, addio Juve? Un club in pressing: a quale cifra si può chiudere

Arek Milik , che dopo un decennio ha scelto di separarsi da David Pantak per affidarsi alla CAA Stellar, una delle agenzie più potenti a livello internazionale. Il polacco non è incedibile e la stessa Juve si aspettava di più. Ecco perché - in cado si proposta - potrebbe essere ceduto. Idem il giovane Joseph Nonge .

La situazione di Nonge

Il classe 2005 ha affidato i propri interessi a Christophe Henrotay, procuratore tra gli altri di Courtois. Sul centrocampista c’è in pressing l’Anversa, pronto a mettere sul piatto 5-6 milioni per strapparlo alla Vecchia Signora che ne vorrebbe una decina. Magari attraverso una percentuale sulla futura rivendita si potrebbe giungere a una quadra. Infine rinnovo fino al 2027 per il gioiellino della Next Gen Nikola Sudakov, che Allegri ha fatto debuttare in Prima Squadra settimana scorsa contro la Lazio.