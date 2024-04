Yildiz con Yamal e Endrick: la Top 10 dei giovani più forti del mondo

Non c'è solo Yildiz in classifica tra chi gioca in Serie A . Mantenendo come criterio quello di andare dal più al meno giovane, al 14° posto con 19.1 anni troviamo Valentin Carboni , oggi al Monza ma di proprietà dell' Inter . L'argentino viene valutato 18 milioni, con una crescita di +14. C'è poi Michael Kayode della Fiorentina : l'azzurro si trova al 22° posto con i suoi 19.7 anni. Valore? 28 milioni, con un aumento esponenziale di +24. A seguire a ruota c'è un altro azzurro, stavolta di proprietà dell' Atalanta : Giorgio Scalvini si piazza con 20.3 anni e con un valore di mercato di 95 milioni (+17 negli ultimi 6 mesi) al 33° posto.

In lista non può mancare Matias Soulé, argentino in forza al Frosinone ma il cui cartellino è di proprietà della Juventus. Esattamente 21 anni, il gialloblù si trova al 46° posto, con una valutazione cresciuta di 13 milioni. Al 64° posto, forte dei suoi 21.7 anni, c'è Matteo Ruggeri dell'Atalanta, al 73° Edoardo Bove della Roma, 21.9 anni. Proprio in coda alla graduatoria, 97°, c'è Joshua Zirkzee del Bologna con i 22.9 anni. Menzione speciale per Destiny Udogie, italiano che non gioca in Serie A: il terzino del Tottenham, è 53° con 21.4 anni.