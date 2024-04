Padovano racconta l'incubo: "Il Mondiale in carcere, Vialli e Bergamini angeli"

Il processo e i ricordi Juve

L'ex Juve ha continuato: "Non ho mai pensato di farla finita. Sin dal primo giorno ho sempre pensato, anche se ci fosse voluta una vita, che avrei dovuto dimostrare la mia innocenza in quella vicenda. Per quello ho cominciato a lottare come un leone su tutti i fronti attraverso avvocati, udienze e processi che in 17 anni sono stati molteplici". E i pensieri sul calcio in quel periodo: "C'erano i Mondiali del 2006, facevo il tifo per i miei compagni in campo. Gli altri detenuti dicevano che io portavo fortuna e alla fine l'Italia vinse". Poi sull'assoluzione: "Ci ho sempre sperato ed è stata una grande emozione. Non dimentico quanto è successo, alcuni step negativi me li porterò dietro per tutta la vita. Oggi è una storia che posso raccontare, mi ritengo fortunato perché molti non possono farlo siccome marciscono in galera da innocenti o, peggio ancora, si ammalano e muoiono. Ho sempre creduto nella magistratura e nella giustizia, ho ringraziato i giudici che mi hanno assolto".