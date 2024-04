"Soulé, perché non è esploso subito alla Juve: i segreti e il futuro"

Bonatti esalta Soulé: "Margini di miglioramento infiniti"

L'allenatore ha quindi parlato delle principali caratteristiche di Soulé e delle cose in cui può migliorare: "Quando lui è arrivato alla Juventus, dopo un paio di settimane che non era abituato ai carichi di lavoro europei si è stirato. Poi arrivò il Covid-19 e quando è tornato in campo si è stirato di nuovo. Ha picchi di accelerazioni che lo caratterizzano nel modo di giocare, ma abbiamo dovuto adattarlo a nuovi tipi di gioco per prevenire questi infortuni. Lo feci giocare ad un tocco e lui invece voleva poter puntare gli avversari e giocare di più la palla. Deve giocare sempre alto a destra col piede invertito, perché quella è la sua zona anche se con me ha fatto anche il trequartista. Come struttura fisica non è un centrocampista box-to-box anche se sa giocare con la squadra, perché ha margini di miglioramento davvero infiniti".