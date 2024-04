Allegri, conferenza Torino-Juve: diretta, orario e dove seguirla in tv

TORINO - Dopo le due preziose vittorie ottenute nella semifinale di andata di Coppa Italia contro la Lazio e in campionato contro la Fiorentina, la Juventus è attesa dal Derby della Mole contro il Torino nell'impengo valido per il 32° turno di Serie A. Una stracittadina delicatissima per i bianconeri che in questo rush finale di campionato vogliono blindare un posto nella prossima Champions League. Lo sa bene Massimiliano Allegri che contro Juric è chiamato a mettere in campo la Juve migliore per non sprecare il vantaggio acquisito nell'ultima giornata di campionato sul Bologna quarto in classifica.