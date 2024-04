Estrosa, la cavalla di Allegri torna all'Ippodromo di Capannelle: ecco quando

Grande evento in vista per l'attuale tecnico dei bianconeri, Massimiliano Allegri , che assisterà nella giornata di Domenica 14 Aprile al ritorno in pista della sua cavalla, Estrosa , verso la quale nutre un affetto ormai noto.

Lo storico ippodromo di Roma si prepara ad ospitare una molteplicità di eventi, tra cui il Premio Signorino, listed sui 1800 per anziani, che spicca sugli altri. La domenica e le festività in genere alle Capannelle costituiscono sempre momento di partecipazione convinta per gli appassionati di corse e di cavalli. L’ippodromo si anima ben prima dell’inizio delle gare, i ristoranti e la Terrazza Derby si affollano, l’atmosfera di attesa avvince ogni appassionato. L'inizio della giornata sportiva a Capannelle è previsto alle 14:00 con il Premio Romolo e Remo, proseguendo con diversi eventi, tra cui il Premio Carlo Chiesa alle 14:35.

A che ora corre la cavalla di Allegri

L'orologio di Allegri è puntato, però, alle 16:25, orario d'inizio di quella che sarà la quinta corsa di giornata, ovvero Il Signorino, per il quale saranno 8 in pista, tutti con chance. A cominciare da Friedich, che veste la giubba leggendaria di Dormello, ed è chiamato a una conferma non facile vista la presenza di ottimi rivali, tra i quali spicca proprio il nome di Estrosa, che a Roma ha già corso precedentemente e marcia decisa verso la pattern del Derby Day. Tra i potenziali outsider vale la pena segnalare Angel’s Trumpet, splendido terzo del Premio Roma di ottobre, Canticchiando, in forma sublime confermata dal posto d’onore nel recente Natale di Roma, e per finire Mangiafuoco, Tiaspettofuori e Mordimi.

Il tecnico toscano si avvia, dunque, verso un importante fine settimana sportivo, dal quale cercherà di uscire vincitore nel modo più rappresentativo possibile: il corto muso.