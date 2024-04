Torino-Juventus, la probabile formazione di Allegri per il derby

A Torino è l'ora del derby, una partita diversa dalle altre e che entrambe non possono sbagliare. La Juventus, dopo la vittoria contro la Fiorentina, vuole riconfermarsi per cercare di ipotecare il posto Champions League e mettere un po' di pressione al Milan per la seconda piazza. Allegri ha le idee chiare e deve sciogliere solo qualche nodo, come ha ribadito in conferenza stampa.