Szczesny operato in un giorno stregato: le condizioni dopo Torino-Juve

Szczesny e quel maledetto 13 aprile

Per capire questi corsi e ricorsi c'è da riavvolgere il nastro e tornare a un anno con la Juventus impegnata contro lo Sporting Lisbona. Anche in quel caso Szczesny ha lasciato tutti in apprensione perché verso la fine del primo tempo ha accusato un lieve malore in campo che non gli ha permesso di continuare la gara. Il polacco è uscito in lacrime e con il volto sofferente, timoroso per quanto successo. Dai successi controlli poi non è emerso nulla di grave a livello cardiaco. Dopo lo spavento è tornato a indossare i guanti e a difendere la porta dei bianconeri. Situazioni diverse, ma è rimasta la preoccupazione per l'estremo difensore polacco.