Mauro e la Juve, la critica che non t’aspetti: “Hanno sbagliato a cacciarlo”

La Juve di Allegri è una grande fonte di dibattito. O bianco o nero, gli schieramenti sono abbastanza netti: c'è chi sta dalla parte dell'allenatore e chi invece preferisce l'esonero. Dai tifosi agli opinionisti il pensiero non cambia molto. Dal suo ritorno in panchina il tecnico livornese non ha vinto per ora nessun titolo e potrebbe scacciarsi di dosso questo peso con la Coppa Italia, che è anche l'ultimo trofeo conquistato dai bianconeri nel 2021. Sulla panchina c'era Pirlo, poi cacciato al termine della stagione. E un ex giocatore della Vecchia Signora, Massimo Mauro, ha criticato questa scelta che prese la società.