Milik torna in gruppo, Kean infortunato: Juve, le ultime verso Cagliari

TORINO - C'è una novità importante per Massimiliano Allegri , in vista della delicata trasferta alla Unipol Domus contro il Cagliari dell'ex Claudio Ranieri. Nell'allenamento odierno, svolto dalla Juventus al Jtc alla Continassa, infatti, ha lavorato parzialmente in gruppo Arek Milik , assente dal 2-2 con l'Atalanta dello scorso 10 marzo per un problema agli adduttori. L'attaccante polacco, che in Italia ha vestito anche la maglia del Napoli, si candida pertanto per un posto tra i convocati. Il suo recupero assume ancor più valore per il tecnico bianconero alla luce del nuovo stop accusato da Moise Kean che, al termine della seduta, ha lamentato un fastidio al ginocchio: gli esami effettuati hanno confermato una lieve distorsione e la sua presenza venerdì sera appare al momento improbabile.

Quando rientra Szczesny

Sicuro assente in Sardegna, invece, sarà il portiere Wojciech Szczesny, reduce da un'operazione per la frattura al naso rimediata nel derby pareggiato all'Olimpico Grande Torino. Il portiere polacco ex Arsenal e Roma salterà anche la sfida con la Lazio valida per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia e, con una mascherina protettiva, punta a tornare in campo per il big match con il Milan in programma la prossima settimana. A Cagliari e all'Olimpico, pertanto, tra i pali ci sarà spazio per Mattia Perin.