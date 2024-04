Juve-McKennie, amarsi e dirsi addio? C'è già l'Arabia e si sonda la Premier

Rinnovo o partenza

La Juve, senza accordi entro fine campionato, potrebbe decidere di mettere sul mercato la mezzala per fare cassa con un calciatore rigenerato e a un anno dalla scadenza. Dinanzi a un’offerta da 20 milioni l’americano verrebbe appunto ceduto. I rappresentanti di McKennie stanno sondando il terreno in Premier League e Bundesliga per capire se può spuntare una soluzione allettante. Nel frattempo dall’Arabia hanno approcciato l’americano, proponendo la possibilità di uno sbarco nella Saudi Pro League, dove andrebbe a guadagnare tranquillamente un ingaggio in doppia cifra. Certamente a 26 anni da compiere non sarebbe l’ideale prosieguo di carriera per un giocatore tornato in ascesa. Ecco perché la Juve prova a puntare sulla volontà del ragazzo di proseguire la sua avventura italiana. Weston a Torino ha messo radici e alle giuste condizioni lo stesso Giuntoli lo rinnoverebbe volentieri. La prossima mossa toccherà all’entourage dell’americano atteso a fine mese in Italia per discutere il futuro di alcuni calciatori della scuderia.