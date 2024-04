Rabiot, il rinnovo Juve e il fattore Allegri: Giuntoli valuta l’intreccio di mercato

TORINO - In un anno circa, mese più o mese meno, quanto è cambiato il derby di Torino, almeno per la Juventus. L’azione in pieno recupero non concretizzata da Rabiot ha riportato alla mente dei tifosi quella sfida di fine novembre del 2014. Derby sull’1-1 dopo il rigore di Vidal e il pari di Bruno Peres per i granata (gol pazzesco, peraltro): Benassi perde palla, la recupera Morata il quale innesca Vidal che a sua volta libera Pirlo per la conclusione vincente a sorprendere Gillet.