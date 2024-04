Juve, spunta una candidatura eccellente: quante telefonate arrivate a Giuntoli…

Il mercato della Juventus si sta muovendo per piccoli passi, anche perché dovrà inevitabilmente passare dal raggiungimento del principale obiettivo stagionale, la qualificazione in Champions: una volta superato il traguardo, il dt Giuntoli potrà cominciare con gli affondi. Una operazione è già stata impostata, a parametro zero: si tratta di Felipe Anderson, in scadenza di contratto con la Lazio, per aumentare la pericolosità tra gli esterni offensivi. E poi c’è un discorso aperto con Mattia Zaccagni, se non dovesse rinnovare sempre con il club di Lotito.