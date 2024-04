Kean, tre club lo vogliono: così può sbloccare l'obiettivo Juve per la difesa

Kean, l'Atletico Madrid e l'Europeo

Alla fine il centravanti classe 2000 è rimasto a Torino e spera ora in un bel finale di stagione per convincere Luciano Spalletti a portarlo in Germania per Euro 2024. Il ritorno al gol potrebbe rap- presentare anche il trampolino ideale in vista del mercato estivo, dove Kean sarà sicuramente grande protagonista. L’avventura dell’attaccante in bianconero appare, infatti, ai titoli di coda in virtù di un contratto in scadenza nel 2025, dopo che lo stesso Moise era stato a un passo dall’Atletico Madrid a gennaio in prestito, operazione saltata dopo le visite mediche. Tra l’altro anche i contatti autunnali per il rinnovo non hanno più avuto sviluppi: segnale ulteriore di come le strade dell’attaccante e della Vecchia Signora siano destinate a separarsi. Diversi club di Serie A stanno monitorando con attenzione l’evolversi della vicenda Kean.