Kean in missione per conto della Juve: gol per la Champions (e per l'Italia)

Il tentativo del suo gemello diverso Hans Nicolussi Caviglia di fargli apprezzare Don Chisciotte di Francesco Guccini non ha avuto grande esito. Eppure il centravanti rapper Moise Kean, che ieri ha ripreso ad allenarsi alla Continassa assieme agli altri bianconeri non impegnati con le Nazionali, sembra proprio in mezzo a un “sogno matto”, come canta il cantautore di Pavana nel brano dedicato al cavaliere della Mancha. La mattina del 29 gennaio era a Madrid, impegnato a sostenere le visite mediche per l’Atletico, a cui la Juventus lo aveva ceduto in prestito per sei mesi. Decisione con cui era più che d’accordo: non fossero bastati Vlahovic, Chiesa e Milik, l’esplosione di Yildiz aveva allargato troppo la concorrenza per uno che vuole guadagnarsi un posto nell’Italia all’Europeo. Tanto più che, archiviati ottavi e quarti di Coppa Italia mentre lui era fermo per un problema a una tibia, alla Juve restavano da giocare solo campionato e due, possibilmente tre, partite di Coppa Italia.