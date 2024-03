Kean all’improvviso: “È stata molto dura, ho deluso tutti. Tocca andare avanti”

Moise Kean è tornato a parlare e l'ha fatto in un vlog sul suo canale YouTube ufficiale. Tanti i temi trattati nell'ultimo episodio pubblicato dall'attaccante della Juve sul social: gli allenamenti, gli amici, i festeggiamenti per la vittoria della Coppa d'Africa della Costa d'Avorio e, soprattutto, il mancato passaggio all'Atletico Madrid a gennaio. Facciamo un passo indietro e torniamo al calciomercato invernale. Bianconeri e colchoneros hanno trovato l'accordo per l'attaccante, ma alla fine il suo passaggio è saltato per alcuni problemi fisici. Da qui c'è stato il suo ritorno a Torino anche se ha dovuto fare un periodo fuori per recuperare da alcuni guai muscolari ed è tornato in gruppo in questi giorni, nonostante Allegri in conferenza abbia detto di riaverlo a disposizione per la prossima settimana.