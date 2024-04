Pagelle Juve: Rabiot spento, Yildiz merita spazio. Vlahovic, più che sfortuna...

Rabiot 5

Nulla di nuovo sotto il sole. Il solito ultimo Rabiot sottotono, convive con una condizione che pare non al 100%, altrimenti non si spiega il suo traccheggiare in mezzo al campo e il compitino ogni volta che gli capita il pallone tra i piedi. Non una penetrazione palla al piede, non una verticalizzazione. Perde il duello con Ricci.