McKennie e Chiara Frattesi Juve-Inter del gossip: un particolare li tradisce

Se ne parla già da qualche settimana, i diretti interessati non hanno confermato, ma neppure smentito. Stiamo parlando del flirt o presunto tale tra Weston McKennie e Chiara Frattesi, sorella del centrocampista dell’Inter. Il gossip è partito grazie ad alcuni curiosi tifosi bianconeri a cui non è sfuggito un ripetuto scambio di like tra il centrocampista Juve e la giovane modella. Poi c’è stato l’avvistamento di Chiara all’Allianz Stadium in occasione di Juve-Fiorentina. Insomma, tutte coincidenze che “confermano” i rumors sulla relazione tra i due. Un ulteriore indizio sembra arrivare ancora una volta dai social e questa volta è stata proprio la sorella di Frattesi a lanciarlo.