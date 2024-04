Allegri, conferenza Cagliari-Juve: segui la diretta

TORINO - Archiviato il pareggio (0-0) nel derby contro il Torino, la Juve vola a Cagliari per sfidare i sardi nell'anticipo delle 20.45 della 33ª giornata del campionato di Serie A. I bianconeri martedì all'Olimpico contro la Lazio si giocano il pass per la finale di Coppa Italia (si ripartirà dal 2-0 dell'andata all'Allianz Stadium firmato Chiesa-Vlahovic), ma prima del secondo round contro i biancocelesti di Igor Tudor c'è da fare i conti con un altro grande ex: Claudio Ranieri. I rossoblù, alla ricerca di punti chiave in ottica salvezza, stanno vivendo un buon periodo: dopo il pareggio contro il Verona (1-1) e il successo in rimonta sull'Atalanta (2-1) tra le mura amiche, nell'ultimo turno gli isolani hanno frenato la corsa della capolista Inter fermando sul 2-2 al Meazza i nerazzurri di Simone Inzaghi. La Vecchia Signora deve inoltre interrompere un tabù esterno che dura da cinque partite, dal 3-0 del Via del Mare contro il Lecce dello scorso 21 gennaio. Il tecnico della Juve, Massimiliano Allegri, presenta alle 11 la sfida contro il Cagliari nella consueta conferenza stampa della vigilia.