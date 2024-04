Allegri ritrova Milik per Cagliari ma ne perde due. Convocato Szczesny

Sono 23 i convocati di Massimiliano Allegri per la gara di domani contro il Cagliari. Due le assenze tra le fila dei bianconeri: non ci saranno Moise Kean, reduce dal fastidio al ginocchio sinistro, e Fabio Miretti, quest'ultimo ancora alle prese col problema all'alluce. Il tecnico bianconero potrà invece contare sia su Wojciech Szczesny, dopo il duro colpo subito nel derby, che sul rientrante Arkadiusz Milik: l'ultima apparizione dell'attaccante polacco risale al 10 marzo, nel 2-2 contro l'Atalanta in cui segnò anche un gol, prima del problema muscolare alla coscia sinistra.