Allegri: "All'intervallo dovevo cambiarli tutti, dovevo cambiarmi anche io"

Allegri su Weah, Alcaraz e la Juve ultra-offensiva

"Abbiamo perso tutti i palloni che potevamo perdere, non abbiamo capito la partita. Poi nel secondo tempo i ragazzi sono stati molto più bravi, loro erano più stanchi. Nel primo tempo continuavamo a sbagliare la palla corta e bisognava metterla dietro i loro difensori. Juve offensiva? Non c'è sostenibilità se si gioca come nel primo tempo, che non abbiamo vinto un contrasto e non abbiamo capito la partita. Abbiamo sbagliato, dovevo magari essere più attento a preparare la partita. Ma bastava attaccare di più la profondità. Abbiamo avuto una bella reazione ma il primo tempo ci deve insegnare molto. Weah e Alcaraz? Sono state scelte dettate dal fatto che abbiamo un'altra partita martedì. Weah poteva far male in ripartenza e Alcaraz tra le linee, ma nel primo tempo tutta la squadra non è stata all'altezza", le parole di Allegri a Dazn.