“Pessimi, imbarazzo e vergogna”: bufera social sul tweet violento del Cagliari

Mina-Alcaraz: il tweet Cagliari fa discutere

Sono arrivati puntuali i commenti dei tifosi della Juve sotto al post pubblicato dal Cagliari, arrivato come una presa in giro per un episodio grave e che ha recato problemi ad Alcaraz nel post partita. Tra i messaggi scritti dai sostenitori bianconeri c'è chi ha augurato "la Serie B" ai rossoblù o ancora chi ha detto: "Ma non vi vergognate? In questa occasione qualcuno si e fatto male ed era pieno di sangue, cancellare subito". "Davvero pessimi. Non c'era nessun'altra immagine?".



In molti si sono interrogati sul mancato intervento del Var: "La cosa pazzesca è che il Var è intervenuto per un fallo di mano di un giocatore girato di schiena e non per questo fallo mooooolto più evidente". E chi invece: "Quando lo fanno a centrocampo ti fischiano fallo perché non puoi dare una gomitata in testa all'avversario. Se lo fanno in area su uno della Juve, non si pongono neanche il problema". Insomma, se l'episodio in presa diretta e con il replay ha destato scalpore, non è stata da meno la caduta di stile del club rossoblù.