Che fine ha fatto Pogba? Il video social della moglie svela tutto

La Juventus continua a giocare, tra qualificazione in Champions League e la Coppa Italia ancora in palio. Ma intanto, cosa sta facendo Paul Pogba? Il centrocampista francese, attualmente fermo causa squalifica per doping, è riapparso sui social. Non i suoi, bensì quelli della compagna Zulay.

Pogba, relax e divertimento con Zulay La modella, moglie del francese, ha ripreso una scena mentre i due erano insieme in macchina, con Pogba alla guida. Appaiono sereni e spensierati, con lei che balla a tempo di musica. Lui, preso dalla guida, sorride e gesticola con la mano sinistra tenendo il ritmo in video. Una delle ultime apparizioni di Pogba era stata in occasione di una partita di calcio: non della Juventus, però.

Il calciatore aveva infatti assistito ad inzio aprile alla sfida di Premier League tra West Ham, squadra in cui milita l'amico Zouma, e Tottenham, terminata per 1-1. E proprio in quelle ore Pogba aveva anche pubblicato un post su Instagram, l'ultimo, in cui si mostrava alle prese con un'intensa sessione di allenamento, a dimostrazione che fermo proprio non riesce a starci.

