Pogba allo stadio, ma non per la Juve in Coppa Italia: dove era e perché

Paul Pogba è alle prese con la squalifica per doping che non gli permette di potersi allenare con la Juventus, ma non per questo è esentato nel poterla seguire dalla tribuna per incitare i suoi compagni. Nelle ultime ore, però, il centrocampista francese è stato avvistato allo stadio, ma non all'Allianz in occasione di un match importante per i bianconeri come l'andata di semifinale di Coppa Italia contro la Lazio, bensì a Londra. Il Polpo, infatti, ha scelto di seguire da vicino il derby tra il West Ham dell'amico Zouma e il Tottenham al London Stadium.

Pogba a Londra per West Ham-Tottenham La compagna di Pogba, Zulay, ha pubblicato sul proprio account Instagram alcune storie (non ricondivise da Paul) in compagnia della moglie di Zouma in tribuna per seguire da vicino la partita del difensore degli Hammers, tra l'altro andato anche in gol sotto gli occhi dell'amico francese e premiato come 'Player of the match'.

La presenza di Paul Pogba a Londra non è passata inosservata, tanto più perché in contemporanea con la gara che ha visto impegnati Vlahovic e i compagni della Juve, reduci da un momento non proprio positivo. Così, mentre i bianconeri hanno trovato la vittoria con le reti di Chiesa e del serbo, lui è stato avvistato al London Stadium per seguire da vicino l'amico. Situazione che ha fatto storcere un po' il naso a diversi tifosi della Juve sui social. Nel frattempo il Polpo ha proseguito negli allenamenti e ha pubblicato nuovi post motivazionali...

